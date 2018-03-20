Принц Салман прилетел в США за новыми технологиями

Президент США Дональд Трамп во вторник встречается в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Принц Мохаммед, сын и наследник короля Салмана, начинает свое турне по США. Он проведет отдельные встречи с рядом влиятельных официальных лиц, в том числе с министрами обороны, финансов и торговли, с главой ЦРУ и лидерами обеих партий в Конгрессе.

В США и на Западе тем временем пытаются понять, какого рода политическую фигуру представляет собой 32-летний наследный принц Мохаммед, чьи масштабные социальные реформы и напористая внешняя политика резко контрастируют с традиционной политикой Саудовской Аравией, отмечается в публикации "Голоса Америки".

Принц Мохаммед за три недели пребывания в США планирует встретиться с представителями деловых кругов в Нью-Йорке, пионерами новых технологий из Google и Apple в Сан-Франциско, а также представителями шоу-индустрии в Лос-Анджелесе. В программу его турне входят также Бостон и Хьюстон.