В аэропорту Шереметьево задержан активист "Голоса" Роман Удот

В московском аэропорту Шереметьево задержали сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Романа Удота. Об этом он написал в фейсбуке.

В отделение полиции в Шереметьеве приехал адвокат Даниил Липин. Он рассказал "ОВД-Инфо", что Удота задержали перед вылетом по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ.Он первым вызвал полицию и обратился с заявлением о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако сотрудники НТВ подали ответную жалобу. Судя по всему, Удот отобрал телефон у сотрудницы НТВ, которая начала снимать его в магазине аэропорта. При этом он сразу передал телефон полицейским в качестве вещественного доказательства.

НТВ опубликовало видео конфликта Удота с сотрудниками НТВ под заголовком "Активист "Голоса" атаковал журналистов НТВ в аэропорту Шереметьево". Однако, по словам активиста, в сюжете нет кадров, из которых стала бы понятна причина конфликта, сообщает "Медиазона".

По словам адвоката, это не первое заявление Удота в полицию на действия сотрудников НТВ. Ранее в марте активист писал в фейсбуке, что собирается подать в суд на телеканал за сюжеты о нем. В 2016 году сотрудники "Голоса" провели эксперимент, по результатам которого предположили, что телеканал получает данные о телефонных переговорах членов ассоциации.