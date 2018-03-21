У патриотической общественности нашёлся новый веский повод обидеться на Андрея Макаревича. Таким поводом стал пост, написанный музыкантом из Соединённых Штатов.

Ярослав Белоусов:

Американцы, те самые, которые по Макаревичу "спокойнее, добрее и веселее" русских, в отличие от тех же русских, за всю свою историю вели только ОДНУ ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ (это война за независимость 1775-1783 гг.). Все остальные войны "спокойного, доброго и веселого" народа были ЗАХВАТНИЧЕСКИМИ - против индейцев, мексиканцев, англичан, испанцев, арабов. Многочисленные интервенции на Филиппины, Гавайи, Гаити, Доминику, в Гондурас, Панаму, Сомали, Ирак, Вьетнам, Никарагуа и Югославию.

И даже война с Японией на Тихом океане по сути была захватнической - японцы не имели планов захвата США, стояла цель "предупредить США не вмешиваться в войну на стороне Великобритании".

Но ещё большим триггером оказался комментарий, оставленный Макаревичем там же:

Ей-богу, мне кажется они (госпропаганда - прим. РС) открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов.

Вот тут и понеслось!

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Одним из первых на музыканта набросился депутат Виталий Милонов в интервью Пятому каналу:

Если он и его друзья — злобные дебилы, мне искренне их жаль.

Если, к тому же, жители района Квинс в Нью-Йорке для него являются добрыми и отзывчивыми парнями — либо господин Макаревич врет, либо сошел с ума.

РЕН ТВ цитирует лидера группы "Ва-банкъ" Александра Скляра:

Мне его просто жалко. Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живёт среди добрых людей. У нас никто никого не держит, можно в любое место уехать, спокойно начать жить, если здесь тоскливо и кругом одни мрачные лица

Не обошлось и без совести русской музыки Юрия Лозы - его комментарий приводит Федеральное агентство новостей:

Ну и что, это его личное мнение. Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра. А я, общаясь с нормальными, хорошими людьми, не замечаю, не ощущаю, что с моими согражданами происходит что-то ужасное

Наталья Поклонская, как сообщает тот же ФАН, сказала, что "так это он себя имел в виду".

А на RT Макаревича осуждает кинорежиссёр Владимир Бортко:

Андрей Макаревич — хороший композитор. Но я с ним не согласен ни в политических убеждениях, ни в том, что он сейчас сказал. Если он хочет посмотреть на весёлого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, весёлый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много.

Максим Соколов:

"Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица!"

Артист А. В. Макаревич разбил изнеженную лиру и злобных поразил дебилов.

Борис Межуев:

Макаревич, конечно, был таким "внутренним эмигрантом", который не уезжает из страны, но мечтает только об этом. Лучшая его песня, по моему, - это "Знаю только я", была гениально использована прекрасным режиссером Владимиром Левертовым для спектакля "Стеклянный зверинец" в Московском ТЮЗе. О чем бы ни была пьеса Уильямса, спектакль с песней Макаревича был о расставании с домом ради лучшей жизни. И, собственно, о том, что бедных несчастных родных не спасешь, тем, кому суждено страдать, ничем не поможешь.

В начале спектакля появлялся ведущий, который обращал внимание на звучащую на заднем фоне песню и говорил, насколько она созвучна старой американской пьесе. Правда, насколько я понимаю, в пьесе Том уходит на войну, а у Левертова этот момент сюжета деликатно обходился.

Потом были и "Крысы", и "Скворец" - и все на одну тему: блаженны уехавшие... смешны оставшиеся. Чего ругаться на певца, мы слушали эти песни и даже их пели, просто мы перестали, а он продолжает одну и ту же арию. Значит, кто-то до сих пор разделяет те же чувства.

Лев Пирогов:

В общем-то, Макаревич прав, называя памятник Калашникову уродливым. Ну, почти прав. Памятник не уродливый. Он оглушительно бездарный. Такому памятнику место где-нибудь в Анталии. А когда люди решительно возражают ему на том основании, что нельзя называть уродливыми памятники национальным героям и гениям, даже если они уродливые, и он в отместку называет их злобными дебилами, он снова почти прав. Ну, не злобные, а воинственные. И не дебилы, а болванчики. Но всё же прав. И люди правы, - ну случилась такая беда, ну и молчи, страдай с достоинством. И он прав: а не пошли бы вы? Можно я либо не страдать, либо не молчать буду? Все правы.

Ольга Туханина:

А с Макаревичем всё просто. Не надо ничего делать с Макаревичем. У нас свободная страна.

Всё изменится, когда на его концертах зал будет заполнен на 1, 68 %. Это будут доброжелательные зрители. Улыбчивые. Для них ему захочется работать.

Не ходите туда, где вам же за ваши деньги плюют в лицо. "Ой, эта же наша молодость! Ой, марионетки! Ой, битва с дураками!"

Деньги вам что - с неба падают? Не ходите, не платите. Это так просто. И пусть говорит, что хочет. Он имеет право, но и вы тоже.

Константин Крылов:

Это я пишу не применительно к Макаревичу, к которому я особых чувств не испытываю (а какие испытываю, те скорее неблагожелательные). Это я пишу вообще.

Я понимаю, что обижаться - это сейчас мегатренд, и обижаться абсолютно необходимо, желательно первым, потому что иначе будут обижаться на тебя. С последствиями.

Однако я бы сделал скидку для людей прежней культуры. Когда можно было что-то сказать "в сердцах", "в расстроенных чувствах", "спьяну", наконец - и это другие люди понимали и отчасти извиняли. Если уж молодёжи суждено жить в электронном концлагере и отвечать за каждый взгляд и каждый чих (а это неизбежно), то старичкам сделали бы скощуху, а? Ну, скажем, если человек родился до 1970 года и уже поздно ему учиться политкорректной муштре - разрешите ему пару-тройку неосторожных высказываний в год, выпишите ему разрешение. Из уважения к возрасту и тяжёлой жизни.

А молодёжь - ну вот с неё и спрашивайте, пусть отвечает за базар по полной, раз уж такие времена настали.

ДОВЕСОК. А что касается артистов и их речей - просто не нужно ходить на выступления артистов, которые говорят гадости о публике. Макаревичу на прожитьё и Брайтона достаточно будет.

Лев Новожёнов:

Средства массовой информации донесли весть о том, что всем известный Андрей Макаревич, вернувшись из Америки, высказал своё недовольство российским народом. Не отдельными его представителями, а народом в целом. Зашёл, что называется, с козырного туза. А чего мелочиться?

Только почему молчал раньше, и вдруг прорвало? А потому что вернулся из Америки и, сравнив свои заокеанские впечатления со здешними, увидел, что они явно не в пользу россиян.

Хорошо быть знаменитым! Можешь себе себе позволить.

Мария Захарова:

Все, кто ещё захочет назвать россиян «злобными дебилами» или ещё как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять - права такого не имеете!

Антон Чернин:

О, и Мария Захарова отметилась. Видимо, все проблемы в международных отношениях России решены, можно фейсбучеки покомментировать.

Александр Рыклин:

Опять упыри принялись травить Макаревича... Как же осточертели злобные дебилы...

Алексей Шикман:

А по-моему это лишний раз доказывает правоту слов дедушки Макара... Комментировать там, где Вашего мнения вообще не спрашивали - это если и не признак дебилизма, то как минимум признак злобы. А русские - народ великодушный, и, полагаю, лучшее, что Вы могли сделать - это игнорировать личное мнение не самого доброжелательного человека в нашей стране.

Музыканту пришлось объясняться отдельным постом.

Андрей Макаревич:

Сегодня с утра вдруг начал разрываться телефон - журналисты с далекой Родины. «Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать...» Поскольку мы с «Машиной» находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что по причине удаленности к комментариям не готов. На десятом звонке призадумался - что случилось-то? Уж не умер кто? К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть - вот оно что! Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа. А только зря они это - не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): «МНЕ КАЖЕТСЯ, ГОСПРОПАГАНДА ИЗОБРЕЛА КАКОЙ-ТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ КАДР, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ В ЗЛОБНЫХ ДЕБИЛОВ». Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне говна - работает этот двадцать пятый кадр, работает.

Впрочем, у него много защитников, подчас тоже довольно агрессивных.

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Юрий Волчёк:

Всегда считал Андрея Макаревича талантливым рок-музыкантом и в какой-то степени сам формировался на творчестве "Машины времени", но оказывается, что Андрей еще и потрясающий врач-диагност) Вот уж действительно, талантливый человек - талантлив во всём)

Диляра Айдарбекова:

Особенно мне нравится тот факт, что люди , становящиеся потребителями вот таких вырванных из контекста выбросов в социальные сети , перепостят эту публикацию Андрея Макаревича . Может начинает включаться сознание и логическое мышление?

Кирилл Лятс:

Смотрите - злобные дебилы...

Народ сей каждому знаком.

Они, где хижины, где виллы,

Они повсюду и кругом.

Не отличить их от нормальных,

В пылу сражений и побед.

Я только знаю, средь Навальных

Дебилов злобных вроде нет.

Их встретишь в Бентли и в хламиде,

Такими кормится земля.

Их очень много в нашем МИДе,

Но это всем известно, @ля...

Пускай ты токарь иль провизор,

Хоть врач, что падает без сил.

Но, если смотришь телевизор,

То станешь, сто пудов, дебил.

Такая там все время каша,

Такой кисель, такой понос,

Что закипает воля наша,

И стать дебилом - не вопрос.

А ведь когда-то были люди,

В 80-е, людьми.

И не несли <чушь> и <тестикулы>

Нам многочисленные СМИ.

Но видно горек вкус свободы,

Умом Россию не понять.

И стали злобные уроды

Дебильным стадом управлять.

Андрей "Орлуша" Орлов:

Про Макаревича послушал…

Ну, тут, похоже, дело – швах!

Андрей Вадимович нарушил

Закон об авторских правах.

У МИДа на него обида,

А нарушителю – кирдык!

«Дебилы» – это слово МИДа,

Дипломатический язык.

«Дебилы» – правильное слово,

Оно других понятней слов,

Оно – из языка Лаврова,

А он же – не дебил, Лавров.

Все возмутились: «Гнать Андрюшу!

А лучше – просто расстрелять!»

Но он не полностью нарушил!

Он не сказал «<известная фраза министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова>»

Опять нашла коса на камень,

Я это тоже проходил:

Сегодня – битва с дураками!

Макар, ты снова победил!

Поддерживает лидера "Машины времени" и музыкальный критик "Московского комсомольца" Артур Гаспарян:

Лично я не нашел в словах Андрея Вадимовича «оскорбления русского народа». В переписке с его фолловерами я обнаружил диагноз и анализ этих самых «пропагандистских приемов», которые, конечно, сильно влияют на массовое сознание.

Таких примеров разрушительной госпропаганды в истории очень много. И мне показалось, что Андрей Макаревич обеспокоен именно этими грустными обстоятельствами, отнюдь не сопутствующими процветанию, развитию и успеху его родины. И он этим, конечно, очень расстроен. Как был бы расстроен, опечален любой гражданин, которому не безразличны судьбы страны. То есть патриот, если он таковой по сути, а не по парадной вывеске…

Но вместо содержательного разговора несутся окрики и охаивания: «перестаньте нас оскорблять», «не имеете права» и т.д. Вроде тоже образованные люди. Ну неужели вы не читали Антона Павловича Чехова – «Человек в футляре»?! Помните, как Беликов, отгородившийся от реального мира в своем футляре-скорлупе, умер от карикатуры на себя? Наверное, вы читали этот рассказ только в школе? Перечитайте! Это все-таки произведение не для понимания несмышлеными детьми…

Евгений Левкович:

Продолжая разбирать свои архивы, наткнулся на интервью нынешнего врага народа Андрея Макаревича, которое он давал журналу Rolling Stone.

2007 год. Макаревич в фаворе. У него собственная программа на Первом канале, водочный бизнес, через год он выступит на инаугурации Медведева.

Несколько цитат.

«Мне очень было неприятно, когда из встречи Бори Гребенщикова с Сурковым раздули лживую историю, потому что я-то знаю, как обстоят дела. «Боря продался! Боря пошел на поводу!» Чушь. Просто Сурков — нормальный парень совершенно. Он точно так же не любит мерзкую, низкокачественную попсу, которая все заполонила».

«К примеру, мне не нравится существующий режим. Я с ним борюсь. И благодаря моим усилиям происходит какая-то революция, режим меняется. Я что, сразу же должен начать бороться с новым режимом? А если он поменялся в ту сторону, о которой я и мечтать не мог? Меня сегодня гораздо больше вещей в жизни устраивает, чем в 1978 году».

«А я буду поддерживать Путина до того момента, пока его действия будут совпадать с моими представлениями о том, как должен действовать президент в той или иной ситуации. Если что-то пойдет не так, я перестану его поддерживать… Саакашвили мне нравится гораздо меньше, чем Путин, скажу вам честно. А всё, что происходит, — это реакция на его действия. Да, реакция бывает адекватной, а бывает неадекватной. Но всё же ветер дует именно оттуда».

«История закрытия «Намедни» мне известна досконально, и я не вправе вам чужие секреты разглашать, но, по моему убеждению, Парфенов был не совсем прав. По моему субъективному ощущению, у президента нашей страны есть такое пацанское качество на самом деле. Вот ты меня так? А я тебя вот так. На уровне личного, понимаешь? Может, я ошибаюсь. И, может быть, это президента недостойно. Но по-человечески я это понимаю».

«Скажи мне, пожалуйста, а ты видишь какую-то альтернативу Путину?... Если не за Путина, то за кого мы будем голосовать?... Я не считаю Путина врагом демократии, вот никак, понимаешь? При всей его любви к вертикали».

Когда говорят «в России надо жить долго», то имеют в виду, если я правильно понимаю, неожиданность самых крутых перемен. Кто, мол, в 1914-м мог представить, что через три года рухнет царский режим? А мог ли кто-нибудь в 1984-м всерьёз рассчитывать на то, что через семь лет рухнет Советский Союз? А мне кажется, что если и есть какой-то смысл жить в России долго, то только для того, чтобы заплатить за собственную… пусть будет недальновидность.