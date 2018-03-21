На Камчатке радиоведущую отстранили от эфира после критики выборов

На Камчатке руководство местной радиостанции "Радио СВ" отстранило от эфира ведущую Росину Буданс после ее критики прошедших выборов президента и голосовавших за Владимира Путина россиян. Об этом сообщает агентство "Камчатка-Информ".



В эфире 19 марта журналистка назвала прошедшие выборы "балаганом", а голосующих за "стабильную жизнь в полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода", сравнила с "приматами". " У меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74 процента граждан — это приматы", сказала радиоведущая. Она также подвергла сомнению законность прошедших выборов, заявив о вбросах бюллетеней на Камчатке.

Аудиозапись эфира попала в Сеть и вызвала широкий общественный резонанс. "Радио СВ" уже принесло официальные извинения избирательной комиссии и всем жителям Камчатского края.



Согласно предварительным итогам голосования на выборах президента России 18 марта,Владимир Путин набрал более 76 процентов голосов избирателей.