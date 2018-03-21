Кабул: по меньшей мере 26 человек погибли при нападении на мечеть

В результате нападения террориста-смертника на шиитскую мечеть в Кабуле погибли по меньшей мере 26 человек и ранено 18 человек. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Афганистана. Нусрат Рахими, заместитель пресс-секретаря министерства, сообщил Радио Свободный Афганистан (подразделение Радио Свобода/Радио Свобода), что большинство жертв нападения гражданские лица.

Ответственность за теракт, который произошел, когда в афганской столице отмечали Новруз, персидский новогодний праздник, взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". Террорист был замечен полицией, когда попытался пройти на место большого скопления людей, собравшихся на празднование Новруза в мечети Карт-э Сакхи. Об этом в интервью Радио Свобода заявил Мохаммад Салем Алмас, глава уголовного розыска в полиции Кабула. Алмас сказал, что нападавший взорвал взрывчатку, которая была на нём, при входе в мечеть.

Взрыв, последний в серии, поразивших шиитские объекты в Кабуле, произошел, когда люди выходили из мечети, расположенной недалеко от главного университета города. Мечеть Карт-э Сакхи уже была объектом предыдущих нападений. Талибы и бовики "Исламского государства" в последние месяцы все чаще совершают нападения в Кабуле. Боевики считают членов шиитского меньшинства отступниками.