Заммэра Москвы: больные с "запущенным" раком должны лечиться за свой счет

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников высказал мнение, что больные, у которых обнаружен рак на поздней стадии, должны оплачивать лечение самостоятельно.

На пресс-конференции в Москве Печатников заявил, что, если человек вовремя не прошел диспансеризацию, необходимо "пересмотреть условия его медицинской страховки". Заместитель мэра назвал "разумным" опыт "азиатских стран", где, по словам Печатникова, человек, у которого рак обнаружен "на поздней, запущенной стадии, лечится за свой счет". Чиновник подчеркнул, что это его личная точка зрения.

Раньше Печатникова подвергали критике за его высказывания в связи с самоубийством больного раком адмирала Вячеслава Апанасенко: заместитель мэра утверждал, что причиной самоубийств онкобольных могут быть психические проблемы. Впоследствии он извинился перед семьей адмирала, признав системные проблемы с недостатком анальгетиков. Печатникова также критиковали за политику "оптимизации" медицинских учреждений, которая выразилась в том числе в закрытии ряда поликлиник и больниц.