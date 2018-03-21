У "форточки возможностей": статья Кудрина о "трех задачах на два года"

Бывший министр финансов России, ныне руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин опубликовал в "Коммерсанте" статью "Три задачи на два года".

Кудрин, который последние месяцы готовил один из вариантов плана экономических реформ для нового президентского срока Владимира Путина, заявляет, что у правительства есть лишь два года на "форсированное развитие образования, медицины, инфраструктуры и построение новой модели развития, без которой опережающий среднемировой рост экономики невозможен".

Кудрин объясняет столь узкие временные рамки тем, что, по его словам, только что "завершилась самая длинная предвыборная кампания в современной России", которую он считает начавшейся еще в 2015 году – в преддверии выборов в Думу, а "следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года".

"Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых – "эти меры непопулярны", – пишет Кудрин. Он перечисляет три задачи:

Немедленный запуск реформы государственного управления. "Нынешняя система госуправления не способна на решение задач, стоящих перед страной. Без реформы этой системы никакие "прорывы" невозможны, никакие дерзкие цели недостижимы".

Определение приоритетов развития. "Эти приоритеты были уже обрисованы в послании президента. Нужно нарастить вложения в образование и медицину, а также и в инфраструктуру... Необходимо расширить пространство общественной и частной инициативы, на деле, а не на словах поддержать предпринимателей. Нужно перестроить систему технологического развития страны, чтобы превратить экономику из по-прежнему преимущественно сырьевой в современную цифровую".

Транспарентность и предсказуемость политики. "Граждане и бизнес устали от неясности. Какими будут налоги? Будет ли реформироваться пенсионная система? Станет ли меньше проверок для бизнеса? Неясность и непоследовательность – вот что действительно непопулярно и снижает доверие населения к правительству, а это его главный ресурс".

Кудрин представляет лишь одну из групп, пытающихся влиять на экономическую политику Владимира Путина. Считается, что предстоящие переутверждение президентом правительства – кто в него войдет, останется ли Дмитрий Медведев премьером и т. д. – даст представления о том, какой путь в экономике изберет Путин.

♦ Отзывы на статью Кудрина

Александр Морозов

Кудрин рисует какую-то удивительную схему: якобы с лета 2015 и до марта 2018 были "года выборов", т.е. все время шли федеральные выборы и это мешало Кремлю проводить "смелые", непопулярные реформы. А уже летом 2020 года - опять начнутся "перманентные" многолетние выборы - опять надо будет щадить сердце избирателя. И вот поэтому, говорит он, - у "нас" (то есть у лиц стремящихся к переменам "внутри системы") есть всего два с половиной года happy days. Читая этот текст понимаешь, как тяжело находиться на тех "альпийских вершинах" системного прогрессорства, куда еще только стремится К.Собчак (и А.Красовский), и где уже давно мерзнет в летнем пальтишке А.Кудрин. "Медлить некогда!" или "С фобиями надо бороться", кричит Кудрин в снежную пустыню. Вокруг лед, метель, сюда и собака-спасатель сен-бернар не доберется никогда. (Собчак и другие пионеры-спасатели еще только в летнем лагере у подножья этого эвереста).

​Политджойстик

Кудрин поверил, что могут назначить не Медведева и написал статью в Коммерсе.