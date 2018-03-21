У "форточки возможностей": статья Кудрина о "трех задачах на два года"

Бывший министр финансов России, ныне руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин опубликовал в "Коммерсанте" статью "Три задачи на два года".
Кудрин, который последние месяцы готовил один из вариантов плана экономических реформ для нового президентского срока Владимира Путина, заявляет, что у правительства есть лишь два года на "форсированное развитие образования, медицины, инфраструктуры и построение новой модели развития, без которой опережающий среднемировой рост экономики невозможен".
Кудрин объясняет столь узкие временные рамки тем, что, по его словам, только что "завершилась самая длинная предвыборная кампания в современной России", которую он считает начавшейся еще в 2015 году – в преддверии выборов в Думу, а "следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года".
"Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых – "эти меры непопулярны", – пишет Кудрин. Он перечисляет три задачи:
Кудрин представляет лишь одну из групп, пытающихся влиять на экономическую политику Владимира Путина. Считается, что предстоящие переутверждение президентом правительства – кто в него войдет, останется ли Дмитрий Медведев премьером и т. д. – даст представления о том, какой путь в экономике изберет Путин.
♦ Отзывы на статью Кудрина
Кудрин рисует какую-то удивительную схему: якобы с лета 2015 и до марта 2018 были "года выборов", т.е. все время шли федеральные выборы и это мешало Кремлю проводить "смелые", непопулярные реформы. А уже летом 2020 года - опять начнутся "перманентные" многолетние выборы - опять надо будет щадить сердце избирателя. И вот поэтому, говорит он, - у "нас" (то есть у лиц стремящихся к переменам "внутри системы") есть всего два с половиной года happy days. Читая этот текст понимаешь, как тяжело находиться на тех "альпийских вершинах" системного прогрессорства, куда еще только стремится К.Собчак (и А.Красовский), и где уже давно мерзнет в летнем пальтишке А.Кудрин. "Медлить некогда!" или "С фобиями надо бороться", кричит Кудрин в снежную пустыню. Вокруг лед, метель, сюда и собака-спасатель сен-бернар не доберется никогда. (Собчак и другие пионеры-спасатели еще только в летнем лагере у подножья этого эвереста).
Кудрин поверил, что могут назначить не Медведева и написал статью в Коммерсе.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.