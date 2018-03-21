В Техасе покончил с собой подозреваемый в серийных убийствах

В предместье столицы Техаса Остине рано утром в среду покончил с собой серийный убийца, который в последние недели держал в страхе весь город. Белый мужчина 24 лет, имя которого не разглашается, взорвал себя после того, как полиция вышла на его след и окружила. Он жил в маленьком поселке под Остином.

Взрывы начались менее трех недель назад, с тех пор от них погибли два человека, пятеро получили ранения. В инциденте, происшедшем в воскресенье, от гвоздей, которыми была начинена бомба, пострадали два человека. Бомба сработала после того, как люди наступили на почти невидимую растяжку. Оба были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Применение растяжки наводило полицию на мысль, что преступник выбирает своих жертв не целенаправленно, а случайно. Ранее он закладывал взрывные устройства в контейнеры, напоминавшие почтовые бандероли, которые оставлял у входа в дом. Взрывной механизм срабатывал при открытии или перемещении контейнера.

Во вторник в сортировочном центре транспортной компании FedEx под Сан-Антонио в нескольких часах езды от Остина были обнаружены два заминированных свертка, один из которых сдетонировал, сбив с ног работницу центра и легко оглушив ее. После краткой госпитализации она была выписана.

Правоохранительные органы поначалу допускали, что мотивы преступлений могли быть расово-этнические, так как первые жертвы были афроамериканцы или латиносы. Однако трое последних пострадавших — белые.

В поисках бомбиста были задействованы сотни полицейских и агентов ФБР. Вознагражение за информацию о его местонахождении составляло 115 тысяч долларов.



