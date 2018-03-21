16 детей погибли в результате авиаудара в Идлибе

20 человек, включая 16 детей, погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщают международные информационные агентства со ссылкой на базирующуюся в Лондоне Сирийскую группу мониторинга прав человека.

По данным правозащитников, дети были убиты при выходе из школы. Самому старшему ребёнку было 11 лет.

Утверждается, что инцидент произошёл на территории, подконтрольной группировке джихадистов "Хаят Тахрир аш-Шам".

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.

В начале февраля в Идлибе повстанцы сбили российский штурмовик Су-25. По данным СМИ, после этого Россия усилила авиаудары в этом районе.