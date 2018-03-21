Telegram оспорит в ЕСПЧ штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

Компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение суда, оштрафовавшего её на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на адвоката.

В жалобе, в частности, говорится, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право на свободное распространение информации без вмешательства властей. Это противоречит Конвенции о защите прав человека.

20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление о необходимости выполнить требование закона и передать ключи шифрования сообщений Федеральной службе безопасности России. У Telegram есть на это 15 дней. После истечения этого срока Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки мессенджера. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания продолжит защищать свободу и неприкосновенность частной жизни.

