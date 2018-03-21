Посол России в Чехии побывал в МИД для разъяснений о "Новичке"

Посла России вызвали в МИД Чехии. Александр Змеевский должен был объяснить, почему официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала Чехию одним из возможных источников нервно-паралитического вещества "Новичок". Предположительно именно этим ядом в Солсбери отравили бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Министр иностранных дел Чехии назвал разговор с российским послом предметным. Мартин Стропницкий добавил, диалог прошёл в рамках дипломатических традиций. Вместе с тем он назвал обвинения со стороны России "спекуляцией" и "беспредметным заявлением". По информации министра, Змеевский указал, что в Чехии много специалистов в области химии. "Это правда, но Чешская республика не работает с ядовитыми веществами", - заявил Стропницкий. Он подчеркнул, что чешские специалисты создают антитела для защиты от отравляющих веществ. Это является специализацией республики в НАТО.

Ранее министр обороны Чехии Карла Шлехтова назвала обвинения российского МИД абсурдными. Она напомнила, что Чехия выполняет свои обязательства в рамках конвенции по запрещению химического оружия.

Представитель чешского президента Милоша Земана также отверг обвинения российского МИД.

Посол России в Чехии Александр Змеевский от комментариев по итогу встречи отказался.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения боевого отравляющего вещества "Новичок" являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены 4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии. По данным британских властей, пострадавшие находятся в критическом состоянии. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет Лондон, следы вещества семейства "Новичок".

Российская сторона все обвинения отрицает. В день президентских выборов в России, вечером 18 марта, Владимир Путин назвал абсурдными обвинения со стороны властей Великобритании и ее союзников.