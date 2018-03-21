Трамп: я позвонил Путину, чтобы поладить с Россией

Дональд Трамп прокомментировал свой звонок Владимиру Путину после президентских выборов в России. "Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Фейковые СМИ обезумели, потому что хотели, чтобы я его устроил ему разнос. Они неправы! Поладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо", -написал в твиттере президент Соединённых Штатов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп "пришёл в бешенство" из-за утечки в прессу информации о том, что его помощники советовали ему не поздравлять президента Путина с победой на выборах.

О том, что Трамп проигнорировал рекомендацию своих советников не поздравлять Владимира Путина, ранее написала газета The Washington Post. По информации издания, в материалах, подготовленных для Трампа, содержалась рекомендация воздержаться от поздравлений Путину. Трамп, однако, начал разговор с поздравлений, о чем впоследствии сообщили и Белый дом, и Кремль.