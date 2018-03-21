Бывшему президенту Франции предъявили обвинения

Власти Франции предъявили обвинения бывшему президенту страны. Следователи считают, что Николя Саркози нелегально финансировал свою избирательную кампанию в 2007 году и занимался укрывательством государственных средств из Ливии.

Саркози задержали 21 марта и взяли под стражу. Позднее его отпустили. По данным французских средств массовой информации бывший президент будет находиться на свободе, но под судебным контролем.

Дело о предполагаемом финансировании властями Ливии предвыборной кампании Саркози было открыто еще в апреле 2013 года. Годом ранее в прессе появилась информация о том, что режим свергнутого диктатора Муаммара Каддафи предложил 66 миллионов долларов для финансирования предвыборной кампании Саркози. Власти Ливии заявили, что документ сфабрикован. Саркози также отверг обвинения.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. На президентских выборах 2012 года он проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду. Ранее сообщалось, что Саркози могут привлечь к суду по обвинению в незаконном финансировании его неудавшейся предвыборной кампании в 2012 году.