"Германский фонд Маршалла США" стал нежелательным в России

Российское министерство юстиции внесло международную неправительственную организацию "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" в список нежелательных организаций на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства. Минюст признал организацию причастной к нарушению прав человека.

Таким образом, "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" стал 14-й по счету нежелательной зарубежной неправительственной организацией в России.

Основанный в 1972 году канцлером ФРГ Вилли Брандтом в честь 25-летия американского плана Маршалла (помощи европейским странам после Второй мировой войны), "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" является исследовательской внепартийной общественной организацией, цель которой развитие сотрудничества со странами Европы. Помимо штаб-квартиры в Вашингтоне, фонд имеет офисы в Берлине, Париже, Брюсселе, Белграде, Анкаре, Бухаресте и Варшаве, а также небольшие представительства в Братиславе, Турине и Стокгольме.

Как сообщалось ранее, в прошлом году благодаря Фонду была создана информационная панель Hamilton-68, цель которой – противодействие российским дезинформационным кампаниям. Сайт, поддерживаемый Фондом Маршалла, ведет анализ англоязычных твиттов с 600 аккаунтов, которые аналитики рассматривают как распространителей российской пропаганды.

Согласно плану мероприятий, 29 марта в Вашингтоне организация планирует провести дискуссию на тему внешней политики Владимира Путина на новом президентском сроке.