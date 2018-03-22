В США присужден "Приз за смелость" правозащитнице из Казахстана

Государственный департамент США объявил имена финалисток награды за 2018 год для женщин из разных странх, проявивших особую смелость, которая называется International Women of Courage Award. В этом году среди награжденных правозащитница Айман Умарова из Казахстана.

Умарова родилась в Джамбульской области на юге Казахстана. И как журналист специализируется на особо серьезных и тяжких преступлениях, связанных с сексуальным надругательством над женщинами и детьми, а также с осужденными лицами, заключенными в тюрьму по различным политическим мотивам и подвергшимися притеснениям. Она пишет колонку в "Zona.kz", где затрагивает темы заключенных в тюрьму, пытки и насилие в тюрьмах и права человека.

Умарова также пишет книгу о сексуальных домогательствах. Умарова является членом Алматинской областной коллегии адвокатов, экспертом Совета по правам человека при президенте Республики Казахстан и соучредителем Общественного фонда "Правозащитники".

Среди других награжденных женщины из Мавритании, Руанды, Косово, Таиланда, Ирака, Афганистана, Гондураса, католическая монахиня, представленная к награде Ватиканом Мария Елена Бериа из Италии.

Награды в четверг вечером в здании Госдепартамента будет вручать первая леди США Мелания Трамп и исполняющий обязанности госсекретаря Джон Салливан.

Американские дипломатические миссии за рубежом представляют женщин к награде из своих стран пребывания. Финалисты выбираются и утверждаются старшими должностными лицами американского дипведомства.