В Магадане у жителей, критиковавших мэра в WhatsApp, изъяли телефоны

В Магадане полицейские забрали телефоны у двух жителей города, потому что они состоят в группе "За возврат прямых выборов мэра" в мессенджере WhatsApp.

Местная жительница Наталья рассказала изданию "Весьма", что вечером 21 марта к ней домой пришли полицейские. Один из них, по её словам, представился сотрудником отдела по борьбе с терроризмом. Полицейские забрали у нее сотовый телефон. Также телефон был изъят у другого жителя Магадана - Василия Коняхина. Сотрудники полиции сообщили, что они являются свидетелями по уголовному делу об "оскорблении представителя власти".

Еще один участник движения “За возврат прямых выборов мэра" и волонтер регионального штаба Навального Рагнар Рейн 19 марта был осужден на 10 суток за организацию митинга. Рейн, протестуя против судебного решения, объявил голодовку.

Действующий мэр Магадана Юрий Гришан был назначен главой города депутатами гордумы в ноябре 2015 года. Негативное отношение к нему у части магаданцев усилилось в конце 2017- начале 2018 , когда коммунальные службы перестали справляться с затоплениями и снежными заносами в городе.

В январе маганданцы вышли на митинг за отставку Гришана и возврат прямых выборов.Прямые выборы мэра Магадана отменили в 2013 году, обосновывая затратностью для городского бюджета.

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