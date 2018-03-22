Британия призовет лидеров Европы выслать российских разведчиков

Британия намерена призвать европейских лидеров выслать российских разведчиков из своих стран, чтобы "демонтировать сети Кремля по всей Европе". Как сообщает газета "Гардиан", ожидается, что в четверг на встрече в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратиться к лидерам стран Запада, чтобы привлечь их внимание к "долгосрочной угрозе со стороны Владимира Путина".

Тереза Мэй попросит европейских лидеров отреагировать на использование нервно-паралитического вещества против российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также активизировать свои собственные меры противодействия. Премьер-министр проинформирует о случившемся лидеров на саммите Европейского союза. Ожидается, что призыв Мэй к сильному заявлению в отношении России может быть встречен с некоторым сопротивлением со стороны российских союзников в ЕС, сообщают СМИ, ссылаясь на высокопоставленных британских чиновников.

"Мы не ищем конфронтации или смены режима в России", - сказал журналистам в Лондоне высокопоставленный правительственный чиновник. Но Великобритания хочет, чтобы другие лидеры ЕС признали: Россия является стратегическим противником, а не стратегическим партнером", - заявил этот чиновник. Мэй обвинила Россию в том, что она использовала военный нервно-паралитический газ, известный как "Новичок". Это стало первым приминением такого токсина в Европе со времен Второй мировой войны. Британия уже выслала 23 российских дипломата, которых обвинила в шпионаже и приостановила контакты на высоком уровне. Мэй намерена сказать главам государств ЕС, что "добиться успеха можно только совместными действиями". Россия неоднократно отрицала какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. В ответ на высылку дипломатов из Лондона Москва распорядился о высылке 23 британских дипломатов и закрытии Британского Совета в России, который занимается культурным связями.