СМИ: Саркози отрицает обвинения в получении миллионов от Каддафи

Бывший президент Франции Николя Саркози отрицает обвинения в том, что он получил миллионы евро от ливийского лидера Муаммара Каддафи для незаконного финансирования своей избирательной кампании. "Меня обвиняют без каких-либо физических доказательств", - сказал Саркози в опубликованном 22 марта газетой Le Figaro заявлении в суде, доступ к которому получило это издание.

Согласно заявлению, Саркози сказал, что "жил в аду этой клеветы" с 2011 года и назвал обвинения ложью. Окружение Саркози не подтверждает подлинность текста. После двухдневного допроса антикоррупционной полицией 21 марта Саркози были предъявлены обвинения в незаконном финансировании его успешной кампании 2007 года, пассивной коррупции и получении денег от ливийского лидера.

Следователи расследуют утверждения о том, что правительство Каддафи тайно предоставило Саркози 50 миллионов евро (62 миллиона долларов) на президентские выборы 2007 года.