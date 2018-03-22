В Новосибирске члена "Артподготовки" арестовали за найденную флешку

В Новосибирске сегодня центральный районный суд на два месяца арестовал сторонника политика Вячеслава Мальцева и движения "Артподготовка" Александра Комарова. Заседание было закрытым, гражданских активистов и журналистов на него не пустили, сообщает сайт "Сибирь.Реалии". Информации о деле на сайте суда нет.

Один из сторонников движения Роберт Исаев рассказал изданию, что его соратника накануне задержали сотрудники ФСБ и полиции. Служебный автомобиль Комарова остановили и обыскали. В салоне нашли флешку с неизвестным содержимым. Гражданского активиста отвезли в следственный комитет. После этого связь с ним пропала. Исаев считает, что флешка была подкинута. Что было на электронном носителе, неизвестно.





"Артподготовка" – движение, организованное политиком Вячеславом Мальцевым, который неоднократно заявлял о необходимости революции в России. Сам Мальцев покинул Россию из-за возбужденного в отношении него уголовного дела. "Артподготовка" признана судом экстремистской организацией, её деятельность запрещена в стране.

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