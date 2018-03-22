Президент Белоруссии Лукашенко прибыл с визитом в Грузию

В Грузию с двухдневным официальным визитом прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, который обсудит с грузинским руководством региональные проблемы и развитие двусторонних отношений. Лукашенко намерен обсудить с президентом Грузии Георгием Квирикашвили вопросы сотрудничества в международных организациях и ситуацию, сложившуюся в регионе.

Главы государств также обсудят перспективы развития межгосударственных контактов в сфере науки, просвещения и медицины, а также осуществление различных логистических и инфраструктурных проектов. Члены белорусской делегации подпишут с грузинскими коллегами ряд документов, в том числе о безвизовых поездках граждан.

Одновременно с визитом в Тбилиси открывается грузино-белорусский бизнес-форум. Накануне, во время встречи вице-премьеров двух стран Дмитрия Кумсишвили и Михаила Русыго, участники переговоров выразили удовлетворение значительным ростом товарооборота: примерно на 90 процентов за последний год.

В Тбилиси открываются множество белорусских магазинов, а молочные товары из Белоруссии пользуются большим спросом на грузинском рынке.

Это второй визит Александра Лукашенко в Грузию за последние три года. В 2015 году во время встречи с президентом Георгием Маргвелашвили глава Белорусии заявил, что раньше бывал в Грузии "только в Сухуми". После "пятидневной войны" 2008 года Александр Лукашенко сказал, что Россия "всё сделала красиво", но ответил отказом на настойчивые просьбы Москвы о признании независимости бывших грузинских автономий - Абхазии и Южной Осетии.