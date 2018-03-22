Симферополь: крымско-татарский активист доставлен на допрос в ФСБ

Крымско-татарского активиста Наримана Мемедеминова 22 марта после обысков увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. Об этом подразделению Радио Свобода/Радио Свободная Европа, Крым.реалии сообщила его жена Лемара. "Его увезли в Симферополь в здание ФСБ России, сказали, что для допроса, а дальше будет известно, либо его отпустят, либо нет" - рассказала Лемара Мемедеминова.

Она сообщила, что на него завели уголовное дело за то, что в 2014 году блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube. По словам Мемедеминовой, сотрудники ФСБ изъяли планшет, мобильные телефоны обоих супругов и несколько книг, вели себя грубо. Статья, которую веняеют крымско-татарскому активисту предусматривает наказание за публичные призывы к террористической деятельности, публичному оправданию терроризма или пропаганду терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Ранее сообщалось, что в доме Наримана Мемедеминова провели обыск. 11 февраля 2016 года в его доме уже был обыск, а затем Бахчисарайский районный суд 13 июля 2017 года рассматривал административное дело Мемедеминова. По информации юриста Лили Гемеджи, активиста привлекали к ответственности за участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 года возле дома Сейдамета Мустафаева, у которого в тот момент проводился обыск. В момент обыска собралось большое количество крымских татар, которые пришли поддержать соотечественника.

После аннексии Крыма российские власти практикуют обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".