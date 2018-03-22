Суд по делу Насти Рыбки и Алекса Лесли в Таиланде пройдет 17 апреля

Суд в Тайланде 17 апреля предъявит обвинения Анастасии Вашукевич, известной в интернете как Настя Рыбка, а также Александру Кириллову, который использует псевдоним Алекс Лесли. Они были арестованы за проведение нелегального секс-тренинга на курорте в Таиланде. Об этом сообщает тайское агентство BenarNews. Какое именно наказание грозит подсудимым – не уточняется.

Вашукевич, Кириллов и еще 8 человек были задержаны в Паттайе в конце февраля. По данным властей, они организовывали "секс-тренинги", не имея разрешения на работу в Таиланде. Вскоре после ареста прозвучали заявления о том, что Вашукевич, гражданке Белоруссии, может грозить депортация. Сама Вашукевич утверждала, что за действиями таиланских властей против нее и Лесли стоит давление России.

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) стала известна после расследования оппозиционера Алексея Навального о коррупционных связях миллиардера Олега Дерипаски и заместителя главы правительства России Сергея Приходько. Летом 2016 года олигарх и чиновник, якобы плавая вместе на яхте, обсуждали вмешательство в американские выборы. На этой яхте в числе других девушек из эскорт-агентств была и Вашукевич. Она утверждает, что владеет некими подробностями организации вмешательства в выборы президента США, которые узнала из разговора Дерипаски и Приходько.

После задержания в Таиланде Вашукевич заявила, что готова передать эту информацию американским спецслужбам в обмен на помощь в освобождении. В Госдепартаменте США позднее заявили, что знают о задержании Рыбки, но в ведомстве не уверены, что ее сведения представляют какой-либо интерес.