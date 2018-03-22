Ведущий "Настоящего времени" обвинил Жириновского в харассменте

Журналист телеканала "Настоящее время" Ренат Давлетгильдеев обвинил главу фракции ЛДПР Владимира Жириновского в сексуальных домогательствах. Давлетгильдеев призвал других мужчин открыто заявить о подобных инцидентах со стороны политиков. ​

​По словам журналиста, Жириновский неподобающим образом вел себя во время финала конкурса "Мисс Россия" в 2006 году во время небольшого интервью. Инцидент произошел еще до того, как Давлетгильдеев открыто рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он стеснялся произошедшего и не хотел предавать эпизод огласке.

Ранее несколько журналистов обвинили в непристойном поведении другого депутата от ЛДПР – Леонида Слуцкого. Комиссия Государственной думы не нашла нарушений в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы. После этого несколько российских СМИ отказались работать в российском парламенте. Сам Слуцкий назвал обвинения в домогательствах "бредом".

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