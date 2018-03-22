Россия отправила военных и оружие в Центральную Африку

Россия отправила пять военных и 170 гражданских инструкторов в Центральноафирканскую республику. Они будут заниматься военной подготовкой бойцов местной армии. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Вместе с инструкторами Россия на безвозмездной основе передала армии Центральноафриканской республики стрелковое оружие и боеприпасы. В МИДе отметили, что поставки не нарушают ограничения, наложенные ООН. Международные санкции против Центральноафриканской республики запрещают всем странам ООН поставлять в туда любые виды вооружений и боеприпасов, однако эмбарго можно обойти при соблюдении ряда условий.

Ограничения на поставки оружия в Центральную Африку ввели после того, как местные повстанцы-мусульмане свергли христианского президента, и привели к власти своего лидера. На фоне этих событий в стране развернулся межэтнический конфликт и начались вооруженные столкновения.

На территории Центральноафриканской республики по решению Совета Безопасности ООН работает Многопрофильная комплексная миссия, а такде больше полутора тысяч французских военнослужащих.

Центральноафриканская республика входит в десятку беднейших стран мира. В настоящее время задолженность республики по отношению к России составляет более 15 миллионов рублей. Дипломатические отношения между Центральноафриканской республикой и Москвой были установлены ещё во времена СССР – в 1960 году.

О том, зачем Россия направила своих военных в Центральноафриканскую республику подробно рассказывается в программе Радио Свобода "Атлас Мира".