Волоколамск, Дубосеково, Ядрово. Эфир в 21:05.

Власти Московской области перенесут начало уроков в школах Волоколамска с 8:30 на 10:30 утра из-за ночных выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". Об этом сообщает агентство РАПСИ.

Из-за сложившейся ситуации руководство области предложило отправить некоторых школьников в санатории и на базы отдыха, однако большинство родителей отказались от такой возможности. Они не хотят прерывать учебный год.

В среду, 21 марта, на свалке "Ядрово" произошел выброс сероводорода. После этого в Волоколамске более трех десятков учеников местной школы №2 были доставлены в больницы города с подозрением на отравление свалочным газом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями Волоколамска заявил, что детей, пострадавших из-за выброса на свалке "Ядрово", могут вывезти из города. Он поддержал идею отправить всех желающих в лагеря.

Жители Волоколамска требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово", расположенный в нескольких километрах от городской черты. Они жалуются на неприятный запах и несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку.

Жизнь на свалке после выборов президента РФ обсуждают гражданский активист Фома Мельничук, политик Борис Надеждин, эколог Владимир Чупров.

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