Активисты группы "Геи за Путина!" подали в суд на мэрию Петербурга

ЛГБТ-активисты, которые хотели устроить перед президентскими выборами митинг "Геи за Путина!", получили отказ и подали в суд на городскую администрацию. Активисты сочли, что было нарушено не только право на свободу собраний и активное избирательное право геев, но и – косвенным образом – пассивное избирательное право самого Владимира Путина: его избиратели-геи не смогли его поддержать. Однако, Смольнинский районный суд после нескольких часов раздумий в удовлетворении иска отказал.

Создатель инициативной группы "Геи за Путина!" Алексей Назаров считает судебный отказ оскорбительным: получается, что геи не имеют права поддержать Путина только потому, что они – геи.

Целью запрещенной демонстрации "Геи за Путина!" было информирование граждан о тесной связи путинской политики в отношении геев в России и духовно-нравственного развития общества, распространение публичных высказываний Путина о геях, например, о том, что "Геи в России — полноценные и равные в правах граждане", сбор наказов петербургских избирателей-геев кандидату в президенты Российской Федерации Владимиру Путину и многое другое. В качестве среди средств агитации на несостоявшейся акции предполагалось использовать российские и радужные флаги, транспаранты, плакаты и баннеры с надписями “Геи за Путина!” и “Путин — наш президент!”.

В судебном иске говорится, что демонстрация была запрещена по политическим мотивам – чтобы не повышать социальный статус геев и не вызывать у избирателей нежелательных ассоциаций между кандидатом в президенты Путиным и дискриминируемой им же группой населения. По мнению Алексея Назарова, само упоминание того, что геи – за Путина, городские власти приравняли к запрещенной законом "пропаганде гомосексуализма". Инициативная группа "Геи за Путина!" собирается обжаловать отказ Смольнинского районного суда в вышестоящей инстанции, а затем, если понадобится, и в Верховном суде России. Активисты намерены не останавливаться в отстаивании своих прав – вплоть до Европейского суда по правам человека.