Пострадавший в Солсбери полицейский Ник Бейли выписан из больницы

Полицейский Ник Бейли, пострадавший в Солсбери при отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, выписан из больницы. Об этом сообщает телеканал Би-Би-Си. Бейли передал слова благодарности сотрудникам больницы и тем, кто поддерживал его семью.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что второй полицейский, который расследовал отравление Скрипаля, госпитализирован с подозрением на отравление. По данным издания The Telegraph, он проходит амбулаторное лечение в той же больнице, где находятся Скрипаль и его дочь.

4 марта в британском городе Солсбери был госпитализирован бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следователи полагают, что его отравили произведенным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок". Соединенное Королевство возлагает на Россию ответственность за нападение. Москва обвинения отвергает.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Эту меру поддержали в администрации президента США. Белый дом отметил, что Россия постоянно нарушает международные нормы.