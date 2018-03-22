Одна из группировок сирийской оппозиции покинула Восточную Гуту

Одна из группировок вооружённой сирийской оппозиции покинула Восточную Гуту и передала часть территории правительственной армии. Об этом сообщает агентство Reuters. Всего из Восточной Гуты выехали около 30 автобусов. По данным сирийских СМИ в машинах находилось около полутора тысяч человек, из которых около 400 – бойцы группировки "Ахрар аш- Шам".

Всего Восточную Гуту планируют покинуть около полутора тысяч повстанцев и более шести тысяч членов их семей. Предполагается, что их на правительственных автобусах эвакуируют в провинцию Идлиб.

В последние недели сирийские правительственные войска провели крупную наступательную операцию в Восточной Гуте, которая находилась под контролем вооруженной оппозиции с 2012 года. По данным сирийского Центра мониторинга нарушений прав человека, войска президента Сирии Башара Асада заняли более 80 процентов территории, вытеснив оттуда противника. За последний месяц интенсивных боев в Восточной Гуте погибли более тысячи мирных жителей.