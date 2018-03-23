Екатеринбург: руферы забрались на телебашню, протестуя против её сноса

В Екатеринбурге на недостроенную телебашню забралась группа руферов. Они протестовали против сноса объекта, который запланирован на завтра. Участники акции растянули российский флаг и требовали решать вопрос о сносе "недостроя" на городском референдуме. Об этом сообщают местные СМИ.
"Захват башни" начался рано утром. 8 человек были задержаны охраной объекта и переданы полиции, четырём руферам удалось забраться наверх. Позже один из них спрыгнул с парашютом. Через несколько часов участники акции приняли решение спускаться, так как замерзли. Полиция готовится их задержать. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заверила активистов, что силу к ним применять не будут, сообщает Znak.com. Ранее источник в правоохранительных органах Екатеринбурга сообщил изданию URA.RU, что руферам грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей за "проникновение на охраняемый объект".
Екатеринбургскую телебашню собираются снести в субботу, 24 марта. На этом месте планируется построить ледовый дворец для хоккейного клуба "Автомобилист".
Телебашню начали строить в 1983 году, но уже в 1991-м стройку заморозили, успев возвести только 220 метров. Ни один из проектов по перестройке объекта под офисы, кинотеатр или даже храм не был реализован.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.