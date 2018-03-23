Екатеринбург: руферы забрались на телебашню, протестуя против её сноса

В Екатеринбурге на недостроенную телебашню забралась группа руферов. Они протестовали против сноса объекта, который запланирован на завтра. Участники акции растянули российский флаг и требовали решать вопрос о сносе "недостроя" на городском референдуме. Об этом сообщают местные СМИ.

"Захват башни" начался рано утром. 8 человек были задержаны охраной объекта и переданы полиции, четырём руферам удалось забраться наверх. Позже один из них спрыгнул с парашютом. Через несколько часов участники акции приняли решение спускаться, так как замерзли. Полиция готовится их задержать. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заверила активистов, что силу к ним применять не будут, сообщает Znak.com. Ранее источник в правоохранительных органах Екатеринбурга сообщил изданию URA.RU, что руферам грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей за "проникновение на охраняемый объект".

Екатеринбургскую телебашню собираются снести в субботу, 24 марта. На этом месте планируется построить ледовый дворец для хоккейного клуба "Автомобилист".

Телебашню начали строить в 1983 году, но уже в 1991-м стройку заморозили, успев возвести только 220 метров. Ни один из проектов по перестройке объекта под офисы, кинотеатр или даже храм не был реализован.