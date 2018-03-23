Центризбирком России объявил официальные итоги выборов президента

Центральная избирательная комиссия России подвела окончательные итоги президентских выборов, которые прошли 18 марта. На заседании в пятницу ЦИК признала выборы действительными и состоявшимися.

Согласно итоговым данным,действующий президент Владимир Путин переизбрался на новый срок, получив 76,7 процентов голосов избирателей. За него проголосовали более половины принявших участие в выборах россиян – свыше 56 миллионов человек . Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин , получивший около 12 процентов голосов, третье у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. За него проголосовали почти 6 процентов избирателей. Телеведущая Ксения Собчак, которая называла себя "кандидатом против всех" получила около 1,7 процента голосов избирателей.

Центризбирком заявлял, что серьезных нарушений на выборах президента России не зафиксировано. В движении в защиту прав избирателей "Голос" заявили, что не могут назвать эти выборы честными, так как не было свободной, конкурентной предвыборной кампании. Кроме того, в ходе голосования наблюдатели зафиксировали большое количество таких нарушений, как вброс бюллетеней, манипуляции со списками избирателей, завышение явки, принуждение к голосованию бюджетников и военных. Ранее Европейский союз заявил, что не признает итоги выборов в аннексированном Россией Крыму.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выразила сожаление в связи с тем, что не все потенциальные кандидаты приняли участие в президентских выборах из-за проблемы с законом в прошлом. Власти не допустили к выборам Алексея Навального, ссылаясь на его судимость по делу "Кировлеса". Оппозиционер призвал своих сторонников бойкотировать выборы главы государства.