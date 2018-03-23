Правление Международного "Мемориала" возглавил Ян Рачинский

Новым председателем правления Международного общества "Мемориал" 22 марта был избран Ян Рачинский
Организация осталась без руководителя в конце прошлого года после смерти одного из её основателей Арсения Рогинского.
Рачинский состоит в "Мемориале" с 1988 года. Он участвовал в правозащитных миссиях в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Чечне. Сейчас он руководит созданием электронной базы данных жертв политических репрессий. В настоящее время она насчитывает более 3 миллионов имен. По словам Рачинского, точное число жертв политических репрессий до сих пор неизвестно.
В октябре 2016 года Министерство юстиции России включило Международный "Мемориал" в реестр НКО-"иностранных агентов".
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