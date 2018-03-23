На юге Франции в городе Треб – захват заложников со стрельбой

Вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете в небольшом городе на юго-западе Франции. Как сообщили французские СМИ, в пятницу, 23 марта, преступник объявил себя приверженцем террористической организации "Исламское государство".

В Twitter МВД Франции появилось сообщение о полицейской операции в коммуне Треб. О числе заложников пока нет никакой информации.

По сообщениям из правоохранительных структур, на которые ссылается агентство AFP, при захвате заложников был ранен полицейский. На место происшествия прибыло антитеррористическое подразделение французской жандармерии, район оцеплен.

По предварительным сведениям, к инциденту имеет отношение террористическая организация "Исламское государство"