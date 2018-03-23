Надежда Савченко в зале суда объявила о начале голодовки

Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке государственного переворота в Украине, объявила голодовку в Шевченковском райсуде Киева, который в пятницу, 23 марта, избирает ей меру пресечения.

"Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим, потому что я так же как и в российских тюрьмах нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и 6 дней. Вот теперь будут такие доказательства и в украинской власти. Я пройду весь путь, который я прошла в прошлый раз в России, когда меня пытал враг", - заявила Савченко.

Охраняемое нацгвардейцами здание суда пикетируют около двадцати сторонников политика, а само заседание освещает около 80 представителей СМИ. В зале присутствуют родственники Надежды - мама Мария Савченко и сестра Вера Савченко. Подозреваемая в черном свитере с трезубцем сначала находилась в стеклянной кабине, но затем судьи разрешили ей покинуть кабину и занять место рядом с адвокатами. Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли она хотела подорвать Верховную Раду, Надежда сказала: "мечтать и делать - это разные вещи".

Прямая трансляция из зала суда:

Во время заседания Савченко заявила, что не покупала и не перевозила оружие из самопровозглашенной "ДНР". По словам подозреваемой, оружие перевозили другие для того, чтобы определить откуда оно попало к сепаратистам – "из России или продано со складов Украины".

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной отвественности, задержание и арест внефракционного депутата Савченко. Ей инкриминируют, в частности, статьи УК Украины: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "теракт", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".может грозить до 15 лет лишение свободы или даже пожизненное заключение. В материалах дела фигурируют санкционированные судом аудио- и видеозаписи, на которых Надежда и руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан (задержан 8 марта при пересечении линии разграничения в Донбассе с арсеналом спрятанного в мебели оружия и 9 марта арестован судом на два месяца, - РС) обсуждают планы военного переворота в Украине.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко рассказал в Верховной Раде, что следствие располагает фактами участия представителей Российской Федерации и лидеров самопровозглашенной "ДНР" в содействии заговорщикам по свержению украинской власти.

Комментируя дело Савченко-Рубана, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сотрудников СБУ и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов в центре Киева и разоблачения российской спецоперации против Украины, которая преследовала цель "посеять хаос и уничтожить Украинское государство".

Верховная Рада лишила бывшую летчицу депутатского иммунитета и разрешила ее арест в день, когда два года назад – 22 марта 2016-го - суд города Донецка Ростовской области РФ приговорил Савченко к 22 годам тюремного заключения по обвинению в убийстве российских журналистов. Спустя два месяца Надежду обменяли на военных РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова, осужденных киевским судом к 14 годам тюрьмы по обвинению в терроризме и ведении агрессивной войны в Дон