Во Франции убит экстремист, взявший группу заложников

На юге Франции в городе Треб, где сегодня, 23 марта, произошёл захват заложников, полиция сообщила, что нападавший застрелен. Сообщение об убийстве нападавшего поступило через несколько минут после заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что захват заложников и стрельба, по всей вероятности, были терактом.

Макрон сделал это заявление в Брюсселе, куда прибыл для участия в саммите ЕС. Президент выразил "полную поддержку" всем, кто был вовлечён в обеспечение безопасности людей при проведении операции в городе Треб. Макрон также сказал, что в пока воздержится от объявления каких-либо данных о жертвах.

Как сообщалось ранее, на юге Франции в городе Треб неизвестный захватил заложников в супермаркете. Источники AFP говорили о не менее чем двух погибших. За несколько минут до этого в городе Каркасон в нескольких километрах от Треба, огнестрельное ранение получил сотрудник полиции. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что "имеющаяся информация позволяет говорить о террористическом характере атаки" в Требе.

По данным издания La Dépêche du Midi неизвестный мужчина сначала открыл огонь по полицейским, а затем взял в заложники людей в супермаркете города Треб, близ Каркасона. При захвате заложников была слышна стрельба.

В местном полицейском профсоюзе рассказали, что в городе Каркасон неизвестный из автомобиля открыл стрельбу в группу полицейских, один из которых получил ранение.

По сведениям местных СМИ, захвативший заложников говорил, что хочет "отомстить за Сирию". В прокуратуре рассказали, что он назвал себя членом группировки "Исламское государство" и требовал освобождения Салаха Абдеслама — единственного выжившего участника терактов в Париже и Сен-Дени 13 ноября 2015.