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Зампредом правления "Газпрома" назначили Михаила Путина

Фото: архив

Михаил Путин избран заместителем председателя правления госкорпорации "Газпром". Дальный родственник российского президента Владимира Путина пробудет на этой должности как минимум пять лет.

С 2007 года Михаил Путин, медик по образованию, занимал пост советника председателя правления "Газпрома". В этом году он стал исполняющим обязанности заместителя председателя правления компании. Михаил Путин также владеет пакетом акций "Газпрома" общей стоимостью в 10 миллионов рублей.

По данным газеты "Коммерсант", Михаил Путин приходится президенту России двоюродным племянником. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Михаил Путин — "дальний родственник" Владимира Путина. Однако, по словам Пескова, "они фактически не общаются".

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