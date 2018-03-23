"ОВД-Инфо" опубликовало инфографику о давлении на сторонников Навального

Лишь 41 день за последний год обошелся без новостей о преследованиях сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в инфографике правозащитного проекта "ОВД-Инфо", опубликованной 23 марта.

Издание проанализировало собственные материалы о задержаниях с 13 декабря 2016 года – дня, когда Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты. За это время стало известно о преследованиях сторонников оппозиционера в 75 регионах России и в аннексированном Крыму.

Сторонников Навального задерживали на митингах, пикетах, шествиях, агитационных субботниках, даже несмотря на то, что некоторые из них были согласованы с местными властями. Активистов штрафовали в основном по статьям о нарушении порядка проведения митингов или неповиновении полиции.

Самая крупная волна задержаний прошла после антикоррупционых протестов 26 марта. Масштабные акции прошли в 97 городах по всей России, всего были задержаны более полутора тысяч человек. "ОВД-инфо" отмечает, что только московские суды вынесли решения о штрафах на общую сумму почти в 3 миллиона рублей.

Навальный планировал участвовать в выборах президента России, но Центризбирком не зарегистрировал оппозиционера из-за непогашенной судимости по "делу Кировлеса". Навальный призвал бойкотировать голосование и объявил "забастовку избирателей". После этого во многих штабах оппозиционера прошли обыски и задержания.