Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко до 20 мая без права на залог

Суд в Киеве арестовал народного депутата Украины Надежду Савченко до 20 мая без права выйти под залог, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Савченко были предьявлены обвинения в подготовке госпереворота и терроризме.

Сама народный депутат согласна только с одним пунктом обвинения – в том, что она презирает президента Украины и парламент. Обвинения в свой адрес она называет политически мотивированными. На заседании Савченко объявила голодовку в знак протеста.

Надежда Савченко была задерждана 22 марта после того, как Верховная Рада лишила ее неприкосновенности. На этом наставивал генпрокурор Юрий Луценко. Он утверждает, что Савченко состоит в сговоре с лидером так называемой "ДНР" Александром Захарченко и переговорщиком по военнопленным Владимиром Рубаном, которого обвиняют в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.

Юрий Луценко продеменстрировал некое видео, которое якобы, доказывает, что Савченко планировала подорвать здание парламента. Сама народный депутат утверждает, что действительно говорила о подрыве Верховной Рады, но ее слова были лишь провокацией, а не руководством к действию. ​