Британские дипломаты, высланные из России, покинули Москву

23 британских дипломата, высланные из России, покинули Москву. Об этом заявила пресс-служба посольства Великобритании. Российская сторона называет высылку ответной мерой – из Лондона выдворили 23 российских дипломата в связи с делом об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта. Следователи полагают, что его отравили произведенным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания возлагает ответственность за нападение на Россию.

Москва категорически отрицает причастность к отравлению. Официальные российские представители заявляют, что в России никогда не производилось токсичное вещество "Новичок", и обвиняют Британию в том, что она отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании преступления.