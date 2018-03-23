Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Британские дипломаты, высланные из России, покинули Москву

Здание посольства Великобритании

23 британских дипломата, высланные из России, покинули Москву. Об этом заявила пресс-служба посольства Великобритании. Российская сторона называет высылку ответной мерой – из Лондона выдворили 23 российских дипломата в связи с делом об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта. Следователи полагают, что его отравили произведенным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания возлагает ответственность за нападение на Россию.

Москва категорически отрицает причастность к отравлению. Официальные российские представители заявляют, что в России никогда не производилось токсичное вещество "Новичок", и обвиняют Британию в том, что она отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании преступления.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG