Жертвами теракта на юге Франции стали 3 человека, еще 16 пострадали

Жертвами теракта в городе Треб на юге Франции стали три человека, еще 16 пострадали. Двое раненых – в критическом состоянии. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. Он призвал полицию выяснить, откуда у нападавшего было оружие, и почему он стал радикальным исламистом.

Утром 23 марта выходец из Марокко угнал автомобиль, застрелив водителя, после чего открыл огонь по полицейским. Один из сотрудников полиции получил ранение. После этого нападавший захватил заложников в супермаркете города Треб. Во время штурма погибли ещё два человека. В ходе спецоперации один из полицейских обменял себя на заложника. Президент Эммануэль Макрон отдельно поблагодарил его за мужество.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Сам злоумышленник причислял себя к сторонникам этой экстремистской группировки. Захватив заложников, он требовал освободить из тюрьмы Салаха Абдеслама – одного из организаторов серии нападений в Париже в ноябре 2015 года. Жертвами парижских терактов стали 130 человек.