Задержана возможная сообщница совершившего теракт на юге Франции

После теракта в городе Треб на юге Франции полиция задержала женщину. Предполагается, что она была сообщницей нападавшего. Об этом заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс, который возглавляет расследование обстоятельств атаки.

Власти также назвали имя нападавшего – Редуан Лакдим, 25-летний выходец из Марокко. Он уже был известен спецслужбам как сторонник радикального ислама. В то же время у правоохранительных органов не было доказательств, что злоумышленник готовил теракт.

Утром 23 марта выходец из Марокко угнал автомобиль, застрелив водителя, после чего открыл огонь по полицейским. Один из сотрудников полиции получил ранение. После этого нападавший захватил заложников в супермаркете города Треб. Во время штурма погибли еще два человека. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Сам злоумышленник причислял себя к сторонникам этой экстремистской группировки. Захватив заложников, он требовал освободить из тюрьмы Салаха Абдеслама – одного из организаторов серии нападений в Париже в ноябре 2015 года. Жертвами парижских терактов стали 130 человек.