Музей-квартира Сергея Эйзенштейна на Смоленской улице в Москве закрыт. Его экспонаты перенесут в Музей кино на ВДНХ. Об этом в фейсбуке сообщила режиссер Марина Разбежкина. По её словам, стены – это тоже культура, а "вынесенное из них превращается в муляж".

Заместитель директора Музея кино по развитию Лариса Баженова рассказала изданию "Театрал", что квартира была непригодна для хранения экспонатов, и сейчас решается вопрос оеё реставрации. Экспонаты перевезут в специальное помещение на ВДНХ, где по архивам, документам и фотоматериалам восстановят кабинет Эйзенштейна. В Музее кино пообещали представить новую выставку до конца этого года.

Киновед Наталья Нусинова утверждает, что помещение, где находилась квартира-музей, превратится "в офис для нынешнего руководства Музея кино или в мини-гостиницу". Она назвала кабинет местом, "намоленным всеми кинематографистами мира".

Научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна создали в 1965 году согласно завещанию его жены – Перы Аташевой. Она передала Союзу Кинематографистов личные вещи, документы и рукописи режиссёра. Ещё при жизни Аташева на протяжении долгих лет пыталась обустроить музей-квартиру, но неоднократно получала отказ.

Музей разместили в двух комнатах квартиры на Смоленской улице, которую выделил Моссовет. Сам Эйзенштейн в ней никогда не был – дом, где жил режиссёр снесли, чтобы построить дорогу к Университету на Воробьевых горах.