В Вашингтоне сочли риском допуск трансгендеров к военной службе

Белый дом объявил о новых ограничениях для службы трансгендеров в американской армии. По новым правилам, объявленным 24 марта, к военной службе не могут быть допущены лица, чью идентификацию трудно определить и которые, нуждаются в специальных медикаментах или могут потребовать специального медицинского вмешательства.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен пришли к заключению, что допуск подобных новобранцев к службе стал бы "существенным риском" для военных успехов страны. Таким образом президент США Дональд Трамп отказался от прошлогоднего меморандума по этому вопросу, отмечает "Немецкая волна". В августе 2017 года Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам служить в армии. Однако в октябре суд Вашингтона наложил на указ временный запрет. В декабре суд постановил, что с 1 января в армию должны принимать и трансгендеров. Белый дом обратился в апелляционный суд в штате Вирджиния, однако суд в городе Ричмонде отклонил запрос.

Этим запретом Трамп намерен аннулировать решение своего предшественника Барака Обамы, который разрешил трансгендерам военную службу.