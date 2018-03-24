Новый президент Перу Мартин Вискара пообещал бороться с коррупцией

Новым президентом Перу стал 55-летний Мартин Вискарра. Принимая присягу он пообещал, что его правительство будет бороться с коррупцией, а соблюдение принципа прозрачности станет основой работы новой администрации. Вискара занимал ранее пост вице-президента Перу, а также послом в Канаде.

Новый президент останется на посту до июля 2021 года, когда истечёт президентский срок ушедшего в отставку главы государства. Педро Кучински, ушёл с высшего поста, чтобы избежать импичмента. Его обвиняют в получении взяток от бразильского строительного концерна. Он отвергает эти обвинения.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о готовности США к сотрудничеству с новым президентом. В Вашингтоне высоко оценивают процесс передачи власти, подчеркнула представитель Госдепартамента.