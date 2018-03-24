В Волоколамске проводятся новые акции против мусорного полигона

Жители Волоколамска сегодня проводят новые протестные акции против мусорного полигона. Ранее на этой неделе десятки школьников из Волоколамска обратились к врачам за помощью в связи с ухудшением состояния здоровья. Жители и врачи в Волоколамском районе связывают участившиеся обращени к врачам с выделением "мусорных газов" на полигоне "Ядрово".

Ситуация вокруг свалки в Ядрово характерна для всей России, атравления из-за мусорных полигонов происходят регулярно во всех регионах, — заявил руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев, чьи слова приводит "Эхо Москвы". По мнению Киселева, проблема вокруг свалки в Ядрово стала известна только благодаря пристальному вниманию прессы.

Радио Свобода планирует в течение дня освещать события в Волоколамске.

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