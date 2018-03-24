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В Волоколамске проводятся новые акции против мусорного полигона

Один из лозунгов протестующих, которые регулярно требуют закрытия свалки (март 2018)

Жители Волоколамска сегодня проводят новые протестные акции против мусорного полигона. Ранее на этой неделе десятки школьников из Волоколамска обратились к врачам за помощью в связи с ухудшением состояния здоровья. Жители и врачи в Волоколамском районе связывают участившиеся обращени к врачам с выделением "мусорных газов" на полигоне "Ядрово".

Ситуация вокруг свалки в Ядрово характерна для всей России, атравления из-за мусорных полигонов происходят регулярно во всех регионах, — заявил руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев, чьи слова приводит "Эхо Москвы". По мнению Киселева, проблема вокруг свалки в Ядрово стала известна только благодаря пристальному вниманию прессы.

Радио Свобода планирует в течение дня освещать события в Волоколамске.

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