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Признаки жизни

"Конец величайшей кампании". Фильм о наблюдателях Петербурга

"Конец величайшей кампании". Наблюдатели Петербурга
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"Конец величайшей кампании". Наблюдатели Петербурга

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Фильм Евгении Марченко

Эпизод документального сериала Радио Свобода Выборая Россию – в проекте "Признаки жизни"

Выборы президента России глазами петербургских активистов. Сторонники Навального готовятся к наблюдению за выборами и отправляются в психиатрическую больницу. Фильм Евгении Марченко.

Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube

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