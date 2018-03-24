"Конец величайшей кампании". Фильм о наблюдателях Петербурга

Эпизод документального сериала Радио Свобода Выборая Россию – в проекте "Признаки жизни"

Выборы президента России глазами петербургских активистов. Сторонники Навального готовятся к наблюдению за выборами и отправляются в психиатрическую больницу. Фильм Евгении Марченко.

Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube

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