Друг Скрипаля: бывший агент обращался к Путину с письмом

Друг бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля утверждает, что Скрипаль некоторое время назад обращался с письмом к Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться в Россию.

По словам Владимира Тимошкова - бывшего одноклассника Скрипаля - бывший сотрудник ГРУ, осужденный в России по обвинению в измене, а затем переданный Великобритании в результате обмена, сожалел о том, что был двойным агентом, однако не считал себя "предателем".

Скрипаль, как утверждается, обосновывал свою просьбу к Путину тем, что в России живут его родственники. Интервью у Тимошкова взяла Би-би-си.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле письма Скрипаля не получали.

Уже три недели Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - гражданка России - находятся в коме после отравления в британском городе Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и считают, что за отравлением стоит Россия. В Москве причастность к отравлению отрицают.

Лидеры стран Европейского союза в пятницу подтвердили солидарность с британской позицией. Как пишет в субботу газета The Times, ожидается, что в ближайшее время до 20 государств - большинство стран ЕС и США - примут решения о высылке ряда российских дипломатов. Среди этих стран, как утверждается, Франция и Германия, а также Польша, Чехия, Дания, Латвия, Литва и Эстония.

Британия ранее выслала 23 дипломатов, Москва ответила тем же. Кроме того, лидеры Германии и Франции заявили, что рассматривают и другие меры в отношении России.