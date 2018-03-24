Яшин обвинил мэрию Москвы в кампании дискредитации против него

Оппозиционный политик, глава Красносельского совета депутатов Москвы Илья Яшин обвинил мэрию Москвы в организации кампании в СМИ по его дискредитации.

В последние дни – сначала на сайте Life.ru, а затем и на телеканалах ТВЦ и НТВ – были опубликованы сюжеты о бабушке Яшина, которую политик, как утверждается, "сдал в дом престарелых". "Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости – в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину", – утверждает Яшин. Он считает, что причиной кампании стало опасение московских властей, что Яшин будет участвовать в выборах мэра Москвы осенью нынешнего года.

В ответ на обвинения Яшин заявил, что его больная бабушка была устроена в подмосковный пансионат, что "позволило улучшить ее психологическое состояние и продлить жизнь". Вопреки утверждениям Life.ru и НТВ, Яшин говорит, что он и его родители регулярно посещают родственницу и обеспечили ей достойный уход.

По словам Яшина, съемочные группы проникли в пансионат после того, как власти надавили на его директора.