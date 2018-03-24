Bloomberg: Трамп в понедельник может выслать российских дипломатов

Соединенные Штаты уже в ближайший понедельник могут объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов - в знак солидарности с Великобританией в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.

О том, что президент США Дональд Трамп согласился со своими советниками, предложившими ему выслать дипломатов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как утверждается, Трамп обсуждал возможные шаги Вашингтона в пятницу на совещании с участием посла США в России Джона Хантсмана, министров финансов, торговли, юстиции и обороны, а также представителей спецслужб.

Как пишет в субботу газета The Times, до 20 стран в ближайшую неделю могут выслать российских дипломатов. Главным образом речь идет о странах ЕС, которые - вслед за Великобританией - возложили на Россию ответственность за отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери.

Соединенные Штаты выслали большую группу российских дипломатов в декабре 2016 года, еще при предшественнике Трампа Бараке Обаме. Тогда причиной этого было вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Москва сначала не отреагировала, однако спустя несколько месяцев потребовала от США существенно сократить штат своей дипмиссии в России.