Еще одна группировка повстанцев покинет Восточную Гуту

В Восточной Гуте - пригороде столицы Сирии Дамаска - достигнуто перемирие между повстанцами и правительственными войсками. Группировка вооруженной оппозиции "Файлак аль-Рахман" согласилась, что ее бойцы и члены их семей покинут Восточную Гуту и будут перевезены в провинцию Идлиб на севере Сирии, которая находится под контролем повстанцев. Мирные жители могут - по желанию - или покинуть анклав, или остаться в своих домах на территории, которая перейдет под контроль сирийских властей.

Ожидается, что Восточную Гуту покинут около 7 тысяч бойцов и членов их семей. Соглашение достигнуто при посредничестве российских военных. Они утверждают, что за месяц с начала операции сил Башара Асада в Восточной Гуте этот район покинули более 100 тысяч мирных жителей.

Ранее под контроль правительственных сил перешел город Хараста в Восточной Гуте, который несколько лет находился под контролем повстанцев. После выезда бойцов "Файлак аль-Рахман" в Идлиб сирийские власти будут контролировать всю территорию Восточной Гуты, кроме города Дума.

Правозащитники, сирийская оппозиция и страны Запада обвиняют режим Башара Асада и Россию в жестоких бомбардировках Восточной Гуты в ходе операции. Утверждается, что только за последний месяц погибли около полутора тысяч мирных жителей.