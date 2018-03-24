Сотни тысяч приняли участие в "Шествиях за наши жизни" в США

Более 300 тысяч человек приняли в субботу участие в акции в столице США Вашингтоне с требованием ужесточить контроль за продажей и ношением оружия. Многотысячные шествия прошли и в десятках других городов Соединенных Штатов, а также в зарубежных странах.

Акцию в Вашингтоне наблюдатели оценивают как один из самых массовых молодежных протестов со времен движения против войны во Вьетнаме. Большая часть участников акции - школьники и студенты. В демонстрации в Вашингтоне приняли участие представители многих штатов, которые приехали в столицу США на автобусах. Девиз мероприятия – "Шествие за наши жизни".

Поводом к широкому протесту стало убийство 17 учеников в средней школе во флоридском городе Паркленд 14 февраля этого года. Огонь открыл 19-летний бывший учащийся школы. Именно ученики парклендской школы Marjory Stoneman Douglas стали инициаторами общенациональной кампании за ужесточение контроля за оружием - сообщает "Голос Америки". По опросам, кампания существенно повлияла на общественное мнение - в Соединенных Штатах стало больше сторонников ограничений на продажу оружия.

"Шествие за наши жизни" носит внепартийный характер, и ораторы подчеркивали, что будут призывать голосовать за тех кандидатов в Конгресс, которые поддерживают их требования. Однако среди демократов заметно больше сторонников ограничений на продажу оружия, а Национальная стрелковая ассоциация США, борющаяся против таких ограничений, традиционно поддерживает республиканцев.

Министр юстиции – генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что намерен добиваться изменения классификации оружия. Сешнс предложил считать полуавтоматическое оружие, оснащенное так называемыми "скользящими прикладами", автоматическим. Именно "скользящий приклад" был использован в прошлом году во время стрельбы в Лас-Вегасе во время концерта. Были убиты 58 человек, сотни получили ранения.

В США автоматическое оружие запрещено продавать частным лицам, владение им – незаконно. То есть изменение классификации на федеральном уровне приведет к фактическому запрету этих устройств на всей территории страны, отмечают американские СМИ.